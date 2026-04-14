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Rapiña de azúcar en remolque volcado

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Rapiña de azúcar en remolque volcado

TAMASOPO.- A un tráiler se le zafó un remolque y este volcó en el tramo carretero Tambaca–Abras del Corozo; transportaba azúcar y hubo rapiña ya que los pobladores se llevaron todos los costales que pudieron.

La tarde de este domingo, un tráiler cargado con azúcar salió del ingenio Alianza Popular, de la delegación de Tambaca, y el chofer enfiló hacia la autopista Valles-Rayón.

Sin embargo, en el trayecto, cerca del ejido Vicente Guerrero, el remolque se desprendió del resto de la unidad, probablemente por una falla mecánica, y se salió de la carretera, volcando en una parcela.

El remolque accidentado se abrió y tiró parte del cargamento. En minutos llegaron decenas de personas, quienes cargaron con todos los costales.

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Para cuando llegaron las autoridades, ya no quedaba nada, solo la unidad accidentada, y tuvieron que pedir apoyo de una grúa para poder retirarla.

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