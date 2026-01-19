Reaprehenden en Sonora a acusado de fraude inmobiliario en SLP
La FGESLP localizó y trasladó desde Hermosillo a un hombre señalado por vender un inmueble que nunca entregó.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de Víctor Hugo "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico cometido en la capital potosina.
De acuerdo con la información oficial, el mandamiento judicial fue emitido por un juez del Sistema Tradicional, luego de que el imputado presuntamente vendiera un inmueble que nunca fue entregado a la parte afectada.
Tras obtener la orden, la Policía de Investigación inició labores de localización. Mediante coordinación interinstitucional y un convenio de colaboración con la Fiscalía de Sonora, se confirmó que el señalado se encontraba detenido en Hermosillo.
FGE pide a la SCT información sobre taxistas irregulares
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí busca erradicar las malas prácticas en el servicio de taxi.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Agentes de la Policía de Investigación acudieron a esa ciudad para asegurar al imputado y trasladarlo de regreso a San Luis Potosí, donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso legal correspondiente.
no te pierdas estas noticias
Reaprehenden en Sonora a acusado de fraude inmobiliario en SLP
Redacción
La FGESLP localizó y trasladó desde Hermosillo a un hombre señalado por vender un inmueble que nunca entregó.
Acusan a sujeto por vender inmueble que nunca entregó
Redacción
El mandamiento judicial para su aprehensión fue librado por el Juez de Ejecución de Medida del Sistema Tradicional