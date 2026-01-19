logo pulso
Seguridad

Reaprehenden en Sonora a acusado de fraude inmobiliario en SLP

La FGESLP localizó y trasladó desde Hermosillo a un hombre señalado por vender un inmueble que nunca entregó.

Por Redacción

Enero 19, 2026 04:19 p.m.
A
Foto vía FGESLP

Foto vía FGESLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de Víctor Hugo "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico cometido en la capital potosina.

De acuerdo con la información oficial, el mandamiento judicial fue emitido por un juez del Sistema Tradicional, luego de que el imputado presuntamente vendiera un inmueble que nunca fue entregado a la parte afectada.

Tras obtener la orden, la Policía de Investigación inició labores de localización. Mediante coordinación interinstitucional y un convenio de colaboración con la Fiscalía de Sonora, se confirmó que el señalado se encontraba detenido en Hermosillo.

Agentes de la Policía de Investigación acudieron a esa ciudad para asegurar al imputado y trasladarlo de regreso a San Luis Potosí, donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso legal correspondiente.

