Seguridad

Recupera PDI un tráiler con reporte de robo

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Recupera PDI un tráiler con reporte de robo

En acciones operativas, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron el aseguramiento de un remolque tipo caja seca que presentaba reporte de robo activo.

Al llevar a cabo labores inherentes a su cargo, los agentes investigadores localizaron la unidad en la colonia La Angostura, al norte de la ciudad Capital. 

Se trata de un remolque marca Wabash, color blanco y sin placas de circulación, por lo que se procedió a efectuar una inspección.

Tras consultar el número de serie en la base de datos correspondiente, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente; por tal motivo, fue asegurada conforme a los protocolos establecidos.

El remolque quedó a disposición de un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la FGE, quien continuará con las diligencias necesarias para su legal entrega.

