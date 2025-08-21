Recuperan auto robado con violencia en Lomas
La unidad fue localizada en la colonia Lomas del Tecnológico
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que esta tarde se registró un robo de vehículo con violencia al poniente de la ciudad.
De acuerdo con la información, tras el reporte, los oficiales de Policía Vial lograron la recuperación del vehículo que había sido robado en Cordillera Arakán, en la colonia Lomas, tercera sección.
"Gracias a un tiempo de respuesta efectivo, la unidad fue localizada en la colonia Lomas del Tecnológico", informó la SSPC.
