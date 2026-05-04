Recuperan dos motos y un automóvil robados

Oficiales de Guardia Municipal de la capital recuperaron dos motocicletas urbanas y un vehículo sedán de modelo reciente, derivado de patrullajes preventivos en la capital potosina.

El primer hecho se registró en la colonia Lomas del Mezquital en calles Prolongación Satélite Sur y calle del Ahuehuete, donde los agentes municipales detectaron en circulación una motocicleta urbana marca Itálika color gris con verde con luces apagadas, cuyo conductor no portaba casco protector.

El tripulante se identificó como Roberto "N" de 46 años, quien fue informado de la falta al Reglamento de Tránsito.

Enseguida se verificaron los datos de la unidad en el Sistema Único Policial, donde se informó que contaba con reporte de robo desde noviembre del 2025.

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La segunda localización se efectuó en las calles Camino Real a Zacatecas y la calle Eucalipto, en la colonia Los Salazares.

Se detectó un vehículo tipo sedán marca Geely Emgrand en color gris, circulando sin placas y con luces apagadas.

Al realizar el contacto con el conductor, de nombre Sergio "N" de 49 años, no acreditó la propiedad y en la base de datos se supo que contaba con reporte de robo con violencia el pasado mes de abril en el bulevar Rocha Cordero. El tercer hecho se registró en la intersección de la avenida Universidad y la calle Azteca Sur en la colonia El Paseo. Ahí fueron detenidas dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta Itálika rojo con blanco sin placas, y al verificar la unidad esta presentaba alteraciones en el switch de encendido.

Los tripulantes de nombre, Miguel Ángel "N" y Johana "N", no acreditaron la propiedad y el sistema Único de Información Policial arrojó que la moto habia sido robada a inicios del mes de mayo en la colonia Popular.

En los tres casos, las personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de robo equiparado de vehículo, para que se les defina su situación legal.