Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Seguridad

Recuperan en Soledad motocicleta robada en la colonia Valle de la Palma

La unidad fue localizada en la colonia Fracción Rivera horas después del reporte.

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
Soledad de Graciano Sánchez.– Oficiales de la Guardia Civil Municipal localizaron una motocicleta con reporte de robo vigente, a pocas horas de haberse denunciado su sustracción en la colonia Valle de la Palma.

El hallazgo ocurrió en la colonia Fracción Rivera, mientras los agentes realizaban la búsqueda de un vehículo robado reportado a las líneas directas de atención. La unidad coincidía con las características señaladas en la denuncia.

Tras inspeccionarla y seguir el protocolo de actuación, se verificó en Plataforma México que la motocicleta blancacontaba con reporte de robo desde el domingo, en la calle Nuez de Areca, en Valle de la Palma.

Se solicitó una grúa para asegurar el vehículo, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso correspondiente.

