Recuperan en Soledad motocicleta robada en la colonia Valle de la Palma

Soledad de Graciano Sánchez.– Oficiales de la Guardia Civil Municipal localizaron una motocicleta con reporte de robo vigente, a pocas horas de haberse denunciado su sustracción en la colonia Valle de la Palma.

El hallazgo ocurrió en la colonia Fracción Rivera, mientras los agentes realizaban la búsqueda de un vehículo robado reportado a las líneas directas de atención. La unidad coincidía con las características señaladas en la denuncia.

Tras inspeccionarla y seguir el protocolo de actuación, se verificó en Plataforma México que la motocicleta blancacontaba con reporte de robo desde el domingo, en la calle Nuez de Areca, en Valle de la Palma.

Se solicitó una grúa para asegurar el vehículo, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Prevención de estafa en la Feria Nacional Potosina y AMAV SLP