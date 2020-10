Registra FGE siete casos de extorsión telefónica en últimas 72 horas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ha detectado en las últimas 72 horas, siete casos de extorsión telefónica o secuestro virtual; estos hechos con apariencia de delito se han presentado en la Capital potosina y en dos municipios de la zona Altiplano, por lo que el Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos, Pablo Alvarado Silva, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse sorprender.

"Hay que estar muy atentos al tema de la extorsión telefónica o el llamado secuestro virtual, en estos últimos tres días hemos tenido conocimiento de siete eventos relacionados con este delito, en los cuales 5 se han desarrollado en la zona metropolitana y dos en el interior del estado, en específico en Moctezuma y en Villa de Arista".

El funcionario indicó que los números de los que se realizan las llamadas en las que amenazan a la víctima con hacerle daño a su integridad o a la de su familia, provienen de algunos centros penitenciarios ubicados en diferentes estados de la República Mexicana.

"Estas personas están utilizando aparatos telefónicos y se localizan regularmente en penales de otras entidades. Tenemos identificado uno en Matamoros, Tamaulipas, del cual, de manera al azar, de manera aleatoria marcan a teléfonos de aquí de San Luis Potosí, argumentando a las víctimas de estos delitos, que tienen registros de que tomaron fotografías o que hicieron llamadas con personal de la delincuencia organizada, de esa manera logran sacar de su domicilio a la persona que llaman".

Gracias a la intervención de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de otras corporaciones se ha logrado rescatar a 7 de los agraviados, quienes comentan que los obligan a comprar otro chip telefónico, trasladarse a otro municipio y hospedarse en algún hotel o motel, esto bajo la amenaza de estar vigilados permanentemente; incluso en algunos de los casos son los mismos delincuentes quienes depositan a la víctima entre 500 y 1 mil pesos para pagar el pasaje o la habitación.

"Ellos permanecen con la comunicación constantemente y a través de esa manipulación de expresiones intimidatorias o hablarles de manera agresiva y sobre todo con la amenaza de causarle daño a sus padres, a sus hijos o a sus esposos; estas personas se ven en ese momento totalmente vulneradas y en shock, lo que inhibe que puedan reaccionar a que están siendo víctimas de algún engaño".

Mientras esto ocurre, los familiares de la persona secuestrada reciben llamadas, en las que por medio de agresiones se les exige una fuerte cantidad de dinero por un supuesto rescate de su ser querido. La manera en que los agresores acceden a la información personal de las víctimas, es a través de sus cuentas de WhatsApp y Facebook.

"Nos hemos encontrado que estos delincuentes, les solicitan que trasfieran su WhatsApp a otro número y con esto tienen acceso a datos muy específicos como números telefónicos de familiares y amigos, incluso de información personal como fotografías, lo que permite que se siga elevando ese nivel de intimidación".

Hasta este momento de las 7 personas localizadas, una realizó el depósito de aproximadamente 400 mil pesos, por lo que la Fiscalía le pide a la ciudadanía mantener la calma y solicitar apoyo a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) al teléfono 444 812 14 56.

"Invito a la sociedad potosina, para que estén alertas, que no se dejen engañar y que estén conscientes que lamentablemente este tipo de eventos continuaran desarrollándose; yo lo que sugiero es que, en primer término, al escuchar una llamada en ese sentido, cuelguen, no permitan que estas personas que tienen esa habilidad de manipular a través de palabras lo lleven a cabo, y no contestar más esos números".