Reo abusaba de su compañero de celda

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Reo abusaba de su compañero de celda

Un interno del penal de La Pila que presuntamente abusaba a su compañero de celda, ya fue notificado de una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación luego de que el afectado presentara la denuncia correspondiente.

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado se encargó de cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Manuel "N", por su probable intervención en el delito de violación.

Según las indagatorias, el imputado fue denunciado por su compañero de celda de agredirlo sexualmente, luego que ambos estaban recluidos por un delito diverso en el Centro Penitenciario de La Pila.

Asimismo, se estableció que presuntamente el señalado habría amenazado a la víctima con causarle daño en caso de que informara sobre lo sucedido.

Los hechos fueron investigados por Agentes del Ministerio Público, quienes integraron los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener el mandato judicial correspondiente, mismo que fue autorizado por la autoridad competente.

Al ser notificado del ordenamiento judicial en su contra, Manuel "N" fue informado de los derechos que le asisten y quedó a disposición de la autoridad judicial, ante quien se celebrará la audiencia inicial en las próximas horas.

