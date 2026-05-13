Repartidor se accidenta al pasar por un bache

Un repartidor de comida por aplicación resultó lesionado luego de caer a un bache cuando circulaba en motocicleta por la avenida Paseo de los Colorines, en la colonia Jardines del Valle.

El reporte a las autoridades se dio alrededor de las once de la mañana de este martes, cuando el motociclista, repartidor de comida mediante la aplicación Rappi, se desplazaba por la mencionada avenida a bordo de una moto color blanco con negro.

Al pasar frente al deportivo Universitario, no se percató que había un bache y al no esquivarlo pasó por el mismo perdiendo el control de la dirección a la izquierda y se desplomó al piso, donde derrapó por varios metros.

Ante la inercia de la caída, el repartidor se subió con todo y moto al camellón central en donde chocó contra un arbusto y finalmente acabó sobre esa área.

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Luego del accidente, algunos testigos llamaron a los paramédicos quienes atendieron al joven que presentaba algunos golpes y se evaluaba su traslado a un hospital a recibir atención médica.

Peritos de la Policía Vial capitalina arribaron al sitio para tomar conocimiento del hecho, aunque el caso no pasaría a mayores ya que el único afectado era el propio motociclista.