Reportan asalto en negocio de la Industrial Mexicana

Maleantes irrumpieron esta tarde en un local de venta de gorditas para robar.

Fue sobre la calle de Tercera Norte, de la colonia Industrial Mexicana, en donde se reportó que tres hombres que estaban en el negocio fueron golpeados por los delincuentes para luego robarles.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Soledad y elementos de la SSPC capitalina. Se desconoce el botín.