Reportan saldo blanco en temporada vacacional

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó un saldo blanco durante la recién finalizada temporada vacacional de Semana Santa, en donde fueron primordiales para este resultado los operativos implementados en los distintos sitios turísticos del Estado.

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, destacó la cobertura total en los 59 municipios de las cuatro regiones con presencia estratégica en 56 parajes turísticos y 30 centros acuáticos, además de eventos de gran tradición y afluencia de personas.

De acuerdo con cifras de la CEPC, en el periodo se generaron: 134 atenciones prehospitalarias en zona Huasteca, 167 atenciones prehospitalarias en la zona Centro, 97 atenciones prehospitalarias en la zona Media y 87 atenciones prehospitalarias el Altiplano.

Ordaz Flores destacó la participación de las autoridades federales, estatales, municipales, cuerpos de rescate, emergencias y voluntarios, que sumaron esfuerzos para que se tenga un saldo completamente blanco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe señalar que se mantuvo presencia tanto policial como de paramédicos en las zonas de alta afluencia turística en el estado, incluso también se cubrieron carreteras de jurisdicción estatal para auxilio en casos de accidentes.