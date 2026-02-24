Rescatan a dos niños abandonados en un domicilio

Dos niños de apenas tres y cuatro años que tenían un día encerrados en su domicilio en el municipio de Villa de Pozos, fueron rescatados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los canalizaron a un albergue seguro mientras se realizan las investigaciones.

La GCE, a través de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género, localizó y puso a resguardo de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, así como de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) a los dos menores de edad de 3 y 4 años, quienes se encontraban presuntamente solos y encerrados en un domicilio.

Según los hechos, los menores habrían permanecido en el domicilio desde el día anterior, situación que representaba un riesgo para su integridad física y emocional, por lo que se procedió de manera inmediata a salvaguardarlos brindándoles la atención correspondiente conforme a los protocolos.

Por ahora las autoridades investigan sobre los familiares y las causas por las que estaban solos en la vivienda para así proceder penalmente contra quien resulte responsable por el posible maltrato infantil.

La Guardia Civil Estatal refrenda su compromiso con la protección de la niñez y continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para garantizar el bienestar de los sectores vulnerables de la población.