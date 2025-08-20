Rescatan a niñas abandonadas en una vivienda
Ya tenían varios días sin comida y los vecinos las reportaron a la policía
Tres niñas que estaban encerradas dentro de una casa sin comida ni cuidados, fueron rescatadas por elementos de la Policía Municipal de la capital, que actuaron en base a un reporte de los vecinos en la colonia Tierra Blanca.
Las menores, de dos, cuatro y cinco años de edad, fueron encontradas sin alimento y en condiciones de insalubridad, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de protección correspondientes.
El hecho se registró la tarde de este lunes, luego de que vecinos de la calle Luis Donaldo Colosio, solicitaran la presencia policial al detectar que las niñas permanecían encerradas y sin cuidados durante varios días.
Ante el probable caso de abandono y maltrato, las menores fueron retiradas de la vivienda y canalizadas a Trabajo Social de la Dirección de Justicia Cívica, con el fin de certificar su estado de salud y garantizar su bienestar.
Finalmente, las tres niñas quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
Ahora las autoridades investigan sobre la identidad de los padres que abandonaron a sus menores hijas para proceder en su contra de acuerdo a le ley.
