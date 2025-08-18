Rescatan a tres víctimas de secuestro virtual

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, a través de la Jefatura de Policía Cibernética Municipal, logró el rescate de tres personas que eran víctimas de secuestro virtual, evitando además un daño patrimonial a las familias, a quienes los delincuentes exigían 500 mil pesos.

Los hechos se registraron este fin de semana, cuando familiares de un joven de 21 años reportaron su no localización y recibieron mensajes de extorsión desde su propia aplicación de WhatsApp, la cual había sido intervenida por los secuestradores. De inmediato se activaron los protocolos de contención, detectando que el joven había sido obligado a hospedarse en un hotel de la zona sur de la ciudad.

Mediante el análisis de un dispositivo electrónico se obtuvo su ubicación en tiempo real, confirmando su presencia en un inmueble de la colonia Españita. Al ingresar a la habitación indicada, oficiales localizaron al joven y a dos hombres más, quienes también habían sido privados de la comunicación con sus familias mediante engaños cibernéticos.

Durante la entrevista se constató que las dos personas adicionales, originarias de Toluca, Estado de México, también eran víctimas de secuestro virtual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el joven fue reintegrado a su familia, mientras que los dos foráneos recibieron apoyo para comunicarse con sus seres queridos y reportar lo sucedido, para evitar que los delincuentes continuaran con sus amenazas.