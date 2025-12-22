"Revientan" punto de venta de droga en Santa María

SANTA MARÍA DEL RÍO.- Agentes de la Guardia Civil Estatal "reventaron" un punto de venta de droga que operaba en el municipio de Santa María del Río, donde lograron la captura de un supuesto vendedor y se aseguraron diversas dosis de enervantes.

Según los hechos, fue en las calles de Profesor Carrera Torres y Lucio Zúñiga, en la Zona Centro de este municipio, en donde los agentes detectaron movimiento sospechoso y determinaron investigar, percatándose que se trataba de un punto de venta de droga.

En el lugar se encontraba un sujeto identificado como Luis N. de 28 años de edad, el cual quedó arrestado y a disposición de la autoridad competente no sin antes leerle los derechos que lo asisten. En la inspección, los policías estatales le aseguraron al detenido 27 dosis de la droga sintética conocida como "cristal", ocho bolsas con hierba seca en color verde con las características propias de la marihuana y 600 pesos en efectivo al parecer producto de la venta.

El sujeto, junto con la droga y el numerario fue remitido ante la Fiscalía General del Estado en donde se le definiría su situación legal por el presunto delito de narcomenudeo y lo que le resulte.

La Guardia Civil Estatal hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.