Robacarros es apresado y enviado a Durango

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación (PDI), informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Brian Martín "N", por su probable responsabilidad en robo de vehículo con violencia, derivado de un mandamiento judicial librado por un Juez de Control del estado de Durango.

La detención se llevó a cabo en el barrio de San Miguelito, en la capital potosina, en apego a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y garantizando el respeto a los derechos humanos del imputado.

Los agentes investigadores tuvieron conocimiento de que la persona requerida se encontraba detenida previamente por un diverso delito y que obtendría su libertad ese mismo día. Por ello, se implementó un operativo de vigilancia en el exterior de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, lugar donde el señalado fue ubicado.

Al momento de su salida, los elementos de la PDI corroboraron la identidad del señalado y le notificaron el contenido del mandamiento judicial vigente en su contra, además de informarle sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue ingresado a los separos preventivos para luego ser trasladado por autoridades del estado vecino.

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