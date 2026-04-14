Roban camioneta y la abandonan tras chocar

Oficiales de la Policía Municipal adscritos al cuadrante norte, recuperaron una camioneta que había sido robada horas antes, la cual fue abandonada por los tripulantes luego de impactar contra un carro estacionado y un macetero de concreto, en calles de la colonia Tercera Grande.

De acuerdo al reporte, al realizar patrullajes preventivos en la avenida Prolongación Moctezuma próximo a la intersección de la Calle Campo Santo de la citada colonia, los agentes municipales detectaron una camioneta Marca Honda en color guinda, que era guiada a exceso de velocidad y de manera temeraria, por lo emprendieron la búsqueda de la misma.

Los agentes municipales se desplazaron por varias calles de ese sector de la ciudad para localizar la unidad, encontrándola finalmente abandonada y con impacto en la parte frontal contra un macetero de concreto en la Privada Juan López Ybarra.

En el lugar, se presentó la propietaria de la camioneta, quien indicó que momentos antes la habían sustraído del exterior de su vivienda ubicada en la carretera a Peñasco.

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También, otra ciudadana afectada indicó que durante su trayecto, los tripulantes de la camioneta habían chocado también contra su vehículo estacionado en la calle Fertilizantes.

Finalmente, la unidad recuperada, que presentaba daños materiales, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por participar en un hecho de tránsito y contar con reporte de robo.