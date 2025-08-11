Saltó de paso a desnivel en SLP; está estable
Autoridades aseguran que entró en crisis nerviosa y se arrojó
San Luis Potosí, S.L.P., 11 de agosto de 2025 – Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendieron el reporte de una persona que habría saltado hacia el paso a desnivel en la glorieta González Bocanegra, en la capital potosina.
Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención inmediata a la persona afectada, quien presentaba lesiones derivadas de la caída. Fue trasladada a un hospital cercano, donde se reporta en condición estable, de acuerdo con la información preliminar.
La SSPC indicó que actuó como primer respondiente y que el auxilio se brindó poco después de recibir el llamado de emergencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Te puede interesar: Hallan cráneo ensangrentado en manifestación frente a Catedral
no te pierdas estas noticias
Saltó de paso a desnivel en SLP; está estable
Redacción
Autoridades aseguran que entró en crisis nerviosa y se arrojó
Taxista destroza su unidad en carretera a Rioverde
Redacción
El reporte fue cerca de las 02:00 horas de este lunes
Motociclista cae en socavón en Ébano; está grave
Huasteca Hoy
Fue identificado como Juan Enrique Contreras quien fue rescatado herido