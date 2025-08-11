logo pulso
Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Seguridad

Saltó de paso a desnivel en SLP; está estable

Autoridades aseguran que entró en crisis nerviosa y se arrojó

Por Redacción

Agosto 11, 2025 05:07 p.m.
A
Atiende SSPC

Atiende SSPC

San Luis Potosí, S.L.P., 11 de agosto de 2025 – Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendieron el reporte de una persona que habría saltado hacia el paso a desnivel en la glorieta González Bocanegra, en la capital potosina.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención inmediata a la persona afectada, quien presentaba lesiones derivadas de la caída. Fue trasladada a un hospital cercano, donde se reporta en condición estable, de acuerdo con la información preliminar.

La SSPC indicó que actuó como primer respondiente y que el auxilio se brindó poco después de recibir el llamado de emergencia.

Paramédicos trasladan a la persona lesionada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

SLP

Redacción

Autoridades aseguran que entró en crisis nerviosa y se arrojó

