Saltó de paso a desnivel en SLP; está estable

San Luis Potosí, S.L.P., 11 de agosto de 2025 – Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendieron el reporte de una persona que habría saltado hacia el paso a desnivel en la glorieta González Bocanegra, en la capital potosina.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención inmediata a la persona afectada, quien presentaba lesiones derivadas de la caída. Fue trasladada a un hospital cercano, donde se reporta en condición estable, de acuerdo con la información preliminar.

La SSPC indicó que actuó como primer respondiente y que el auxilio se brindó poco después de recibir el llamado de emergencia.

Paramédicos trasladan a la persona lesionada

