Se ahoga un hombre en Laguna de San Vicente

Un hombre se ahogó en la presa de la comunidad de Laguna de San Vicente.

El hoy fallecido de sexo masculino, no presentaba señales de vida al momento de encontrarlo, tampoco signos de violencia alguna.

Vecinos de la zona comentaron que el hombre identificado como José Inés N., con domicilio en la misma comunidad constantemente ingería bebidas alcohólicas y en ocasiones no se le veía por el lugar, por lo que no se hizo extraño no verle y no fue reportado como desaparecido, sin embargo, al bajar los niveles del agua en la presa, el cuerpo salió a flote y al descubrirlo se hizo el reporte al sistema de emergencia.

Al lugar se presentaron los elementos de la DGSPM de Villa de Reyes que a su vez dieron parte al agente del Ministerio Publicó quien dio fe del cuerpo y ordenar la necropsia de Ley para posteriormente ser entregado a sus familiares.