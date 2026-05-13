Se estampa auto contra muro de concreto

Un automóvil acabó destrozado de la parte frontal luego de que se impactara contra la contención de concreto cuando se desplaza por la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Rivas Guillén, aunque por suerte no hubo personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar cerca de la cinco de la tarde de este martes, en que un automóvil Volkswagen Pointer de color blanco, circulaba por los carriles centrales de la arteria referida en dirección al distribuidor Juárez.

Fue al aproximarse a la calle de Víctor Cervera Pacheco, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda para de esta forma impactarse de frente contra el muro de concreto de la contención, en donde derribó un tramo y acabó el carro con fuertes daños materiales ya que se le desprendió la defensa y sufrió otras averías.

Peritos de la Guardia civil de Soledad toman conocimiento del accidente, en el cual por suerte no hubo personas lesionadas y el automóvil sería enviado a una pensión hasta que se llevaran a cabo los trámites legales.

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