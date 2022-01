Se incendia autobús que salió de la Huasteca hacia Monterrey

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. Un autobús de turismo que fue rentado para llevar a Monterrey a personas que son originarias de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, se incendió cuando pasaba por Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Fue el domingo por la madrugada, cuando se quemó la unidad que pertenecía a la empresa "Viajes Rodríguez S.A de C.V".

De manera extraoficial se supo que de los 47 pasajeros, al menos siete resultaron con quemaduras de leves a moderadas.

El autobús salió de Veracruz, donde la empresa tiene sus oficinas, e hizo paradas en Hidalgo, San Luis Potosí (Tamazunchale y Ciudad Valles), e iba a llegar a Ciudad Victoria, cuando al llegar al kilómetro 67 del tramo Zaragoza - Tampico, a quince minutos al sur de dicha ciudad, cuando empezó a quemarse.

"Había mucha gente dormida, y no se, había muchos niños, no se si saldrían los niños, si falta personal, no sé, ya no se veía nada porque había mucho humo" dijo Maria del Rosario Vinicio Aguilar, originaria de Veracruz, quien abordó la unidad en Ciudad Valles.

La pasajera denunció que durante el tiempo que estuvieron encerrados fue porque el operador del camión no los dejaba salir argumentando que no lo podía hacer porque le fallaban los frenos.

Los pasajeros golpearon las ventanillas pero no pudieron romperlas, y tuvieron que salir por las escotillas superiores, luego lograron abrir una de las puertas, por eso sobrevivieron, pero la unidad quedó totalmente quemada.