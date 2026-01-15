Se incendia planta de químicos en Zona Ind.

Fuertes daños materiales en maquinaria e inmobiliario se registraron durante un incendio suscitado en la planta de químicos Monfel ubicada en la Zona Industrial, aunque aparentemente no se registraron personas lesionadas pero los trabajadores tuvieron que ser evacuados en tanto se combatía el siniestro.

Fue la tarde de este miércoles cuando el fuego empezó por un derrame de cetonas de un tambo en una área de almacenamiento dentro de la planta ubicada en la intersección del Eje 120 y la avenida Promoción, esto en la primera sección de la Zona Industrial.

Diversos cuerpos de auxilio como la Coordinación de Protección Civil, en conjunto con la Guardia Civil Estatal y el Cuerpo de Bomberos, atendieron el reporte del incendio activo cuya columna de humo y llamas alcanzaban grandes alturas, siendo visibles desde diversas partes de la zona, en especial de la carretera a México.

Como medida precautoria, decenas de trabajadores y personal administrativo fueron desalojados de la planta a fin de que no existiera riesgo de desgracias personales.

Las unidades de Bomberos y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron labores para el combate al fuego, el cual pudo ser controlado luego de un buen tiempo mediante agua y espuma a presión hasta que el personal se cercioró de que no resurgieran las llamas.

Así mismo, personal de Protección Civil Estatal realizó una inspección en todas las instalaciones de la planta, haciendo algunas observaciones a los encargados a fin de que sean subsanadas y evitar este tipo de siniestros en un futuro.

Por ahora las pérdidas a causa del hecho se estima que son millonarias, aunque serán los encargados de la planta quienes puedan evaluar y realizar los peritajes correspondientes con apoyo también del Cuerpo de Bomberos.

Con una extensión de más de 88 mil metros cuadrados, la planta Monfel en San Luis Potosí se dedica a la producción de diversos químicos y solventes como alcohol etílico, propílico y butílico.