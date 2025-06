Se investiga caso de niña que dio a luz en Matehuala

La fiscal general de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que ya se está investigando como violación, el caso de una niña de 11 años que dio a luz a un bebé en Matehuala, cuyo padre es un hombre de 47 años de edad, lo cual se está haciendo de oficio y le está dando seguimiento la Fiscalía de la Mujer para poner a disposición de la autoridad judicial al señalado.

Cuestionada al respecto, García Cázares comentó "fiscalía ya tuvo conocimiento, sobre todo porque es un delito que se persigue de oficio, el tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, aún con consentimiento se constituye como violación y más cuando hay un agravante como es la preñez, es decir, que resulta embarazada la persona menor".

Indicó que es un caso que se le está dando seguimiento por parte de la Fiscalía de la Mujer, asimismo confirmó que aunque no haya existido denuncia desde el momento en que se tuvo conocimiento por parte de alguna autoridad de salud se iniciaron las investigaciones y reveló que no son muchos los casos que se han presentado de este tipo.

Añadió que además de este caso en Matehuala, se está investigando un asunto similar en un municipio de la Huasteca Potosina e insistió "es frecuente luego que personas menores de 18 años tienen relaciones sexuales con personas mayores de edad, pero específicamente cuando son menores de 14 años y aunque exista consentimiento y no haya existido violencia se establece como violación específica".

Este tema salió a la luz pública nacional hace algunos días cuando la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer un listado de casos de nacimientos con madres menores de edad en donde se especifica la edad de los padres y se reveló este caso en Matehuala de la niña de 11 años que dio a luz y el padre tenía ya 47 años, lo cual es indicativo para procesarlo por el delito de violación.