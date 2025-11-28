Sentencian a 4 por portación ilegal de armas en Matehuala

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su unidad en San Luis Potosí, impuso penas de prisión contra cuatro personas por portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con los datos del expediente, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en la colonia La Dichosa, del municipio de Matehuala, San Luis Potosí, a los hoy sentenciados cuando viajaban en un vehículo. Durante la inspección se les aseguró un arsenal conformado por: un fusil con cargador abastecido con 30 cartuchos; un arma corta tipo revólver; otros dos fusiles, cada uno con su cargador abastecido con 30 cartuchos útiles; 16 cargadores más —cargados con un total de 480 cartuchos útiles—; tres chalecos tácticos con placas balísticas; y dos teléfonos celulares.

Todo lo asegurado —armas, cargadores, cartuchos, vehículo y demás objetos— fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Posteriormente, un juez de Control vinculó a proceso a los imputados, y tras un procedimiento abreviado, dictó sentencia condenatoria:

Tres de los acusados —Gilberto "T", Adrián "P" y Pedro "R"— recibieron una pena de 10 años ocho meses de prisión y 178 días multa.

Al cuarto, Andrés "B", se le impuso una pena de 12 años de prisión y 178 días multa.