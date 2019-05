Sin castigos ejemplares contra delincuentes la inseguridad no cesará: Priego

Así como lo dijo un empresario, "nosotros lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo", que en esta ciudad "no pasa nada" con los delincuentes, dado que existentes altos niveles de impunidad, juzgó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Este martes, Héctor D'Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), criticó que la entidad es atractiva para la criminalidad, porque no les pasa nada en territorio potosino.

Según Priego, mientras persista un alto índice de impunidad, tanto el país como San Luis Potosí se convierten en "paraísos criminales", donde pueden delinquir sin consecuencias.

Priego Rivera cuestionó que quién deseará ir a comer a un restaurante o inmueble, a donde puede arribar una banda delictiva para cometer sus fechorías. "No solo es lo que te quitan, pero la impresión y el shock que produce un asalto; el impacto emocional es algo que no lo puedes contabilizar en dinero".

"Si realmente no hay una preocupación por acabar con esta ola de violencia, si no la reconocemos (...) Mientras no haya personas que no sean detenidas, mientras no se les apliquen castigos ejemplares van a seguir sucediendo cosas", asumió.