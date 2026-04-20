Solo daños en choque entre automóvil y tráiler en el Circuito Potosí

Un choque entre un automóvil particular y un tráiler dejó únicamente daños materiales este lunes en el Circuito Potosí, a la altura del tramo comprendido entre Pánfilo Natera y avenida del Sauce.

El incidente fue reportado después de las 12:00 horas, cuando un tráiler realizaba maniobras para ingresar a las bodegas de la empresa Corona. De acuerdo con la información disponible, al incorporarse, la pesada unidad habría cortado la circulación a un automóvil BMW que transitaba con dirección a la carretera a Matehuala.

Tras el impacto, no se registraron personas lesionadas, aunque ambas unidades presentaron daños.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes, así como para agilizar el tránsito en la zona.

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