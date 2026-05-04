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Sorprenden a 3 farderos en tiendas Aurrerá

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a 3 farderos en tiendas Aurrerá

En atención a reportes, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres y una mujer por presunto robo en dos Bodegas Aurrerá, en la de Acceso Norte y la de Anillo Periférico Oriente y carretera a Rioverde.

Agentes municipales se presentaron en la Bodega Aurrerá de la Avenida Acceso Norte, en el fraccionamiento España, donde empleados del establecimiento tenían retenido a un individuo que intentó sustraer mercancía sin pagar.

Luego de entrevistarlo se identificó como Saúl "N" de 31 años, a quien se le aseguraron productos de higiene personal y un refresco, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Más tarde, en el mismo establecimiento, fue detectada una mujer señalada por intentar llevarse mercancía sin realizar el pago correspondiente; luego de que policías femeninas la entrevistaran se identificó como Teresita "N" de 60 años, a quien se le localizaron un paquete de pañales desechables y dulces, haciendo valer la parte afectada su derecho de proceder legalmente en su contra.

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Finalmente, también en la Bodega Aurrerá del Anillo Periférico Oriente y Carretera a Rioverde, oficiales municipales se presentaron con trabajadores del establecimiento, quienes indicaron que un sujeto intentó sustraer mercancía, teniendo contacto con quien dijo llamarse Abraham "N" de 26 años, a quien se le aseguraron productos comestibles y de limpieza.

A los tres se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo, para después seguir el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

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