Sorprenden a dos farderos en tiendas de la Bodega Aurrerá

Pretendieron hurtar diversos productos, pero los vigilantes los descubrieron

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
Dos presuntos farderos a quienes sorprendieron robando en tiendas de la Bodega Aurrerá, fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad en respuesta a reportes de los encargados de la seguridad, quienes los sorprendieron en flagrancia.

En la Aurrerá de la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya, en la colonia Jardines del Valle, los agentes municipales se presentaron con personal del establecimiento, quienes señalaron a un individuo de intentar sustraer mercancía sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar se tuvo contacto con el reportado, y luego de entrevistarlo se identificó como Omar "N" de 56 años, encontrándole productos de higiene personal y de limpieza de calzado, los cuales aseguró no poder pagar.

Por otra parte, en la Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España, los oficiales municipales se presentaron con el responsable del lugar, quien relató que tenía retenido a un sujeto que quiso llevarse bebidas energizantes y una crema para peinar, los cuales no pagó, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Edsson "N" de 20 años.

A los dos se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo a comercio, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

