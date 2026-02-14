Sorprenden a dos vándalos con cuchillos

En presencia permanente que se despliega en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias San Luis Uno y 21 de Marzo.

En la calle Villa de Reyes, en la colonia San Luis Uno, oficiales municipales observaron a un hombre con actitud agresiva en la vía pública, por lo que se acercaron y después de entrevistarlo se identificó como Felipe "N" de 18 años, localizándole un arma prohibida similar a un cuchillo.

Por otra parte, Héctor Ulises Gómez Arellano de 33 años, fue detectado en la calle 6 de Enero, en la colonia 21 de Marzo, cuando ingería bebidas embriagantes en la vía pública e incurría en faltas administrativas, por lo que se procedió conforme al debido protocolo de actuación, encontrándole un objeto metálico con hoja afilada semejante a un cuchillo.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

