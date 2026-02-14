logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a dos vándalos con cuchillos

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a dos vándalos con cuchillos

En presencia permanente que se despliega en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias San Luis Uno y 21 de Marzo.

En la calle Villa de Reyes, en la colonia San Luis Uno, oficiales municipales observaron a un hombre con actitud agresiva en la vía pública, por lo que se acercaron y después de entrevistarlo se identificó como Felipe "N" de 18 años, localizándole un arma prohibida similar a un cuchillo.

Por otra parte, Héctor Ulises Gómez Arellano de 33 años, fue detectado en la calle 6 de Enero, en la colonia 21 de Marzo, cuando ingería bebidas embriagantes en la vía pública e incurría en faltas administrativas, por lo que se procedió conforme al debido protocolo de actuación, encontrándole un objeto metálico con hoja afilada semejante a un cuchillo.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Anuncia Juárez más detenciones de diableros narcos" en Abastos
Video | Anuncia Juárez más detenciones de diableros narcos" en Abastos

Video | Anuncia Juárez más detenciones de "diableros narcos" en Abastos

SLP

Rubén Pacheco

El secretario de Seguridad señaló que "vamos a estar ahí para erradicar a esa gente"

Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce
Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce

Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil detuvieron a Omar N., tras recibir reporte ciudadano

Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores
Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores

Aprehenden en Cumbres a sujeto acusado de agresión sexual a menores

SLP

Redacción

Los hechos fueron denunciados por la madre de las presuntas víctimas

Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP
Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

SLP

Redacción

En operativos de la Guardia Civil Estatal.