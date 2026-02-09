Sorprenden a fardero robando en una tienda
Le encontraron artículos comestibles, abarrotes y de computación
En respuesta que se brinda a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil Municipal detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, esto en la colonia San Francisco.
Oficiales municipales se presentaron en un supermercado, el cual se ubica en Avenida San Pedro, en la colonia San Francisco, donde personal del establecimiento indicó que un individuo intentó llevarse artículos sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.
Policías soledenses se acercaron con el reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Jael "N" de 32 años, a quien le encontraron artículos comestibles, abarrotes y de computación.
Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.
