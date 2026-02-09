logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a fardero robando en una tienda

Le encontraron artículos comestibles, abarrotes y de computación

Por Redacción

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a fardero robando en una tienda

En respuesta que se brinda a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil Municipal  detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, esto en la colonia San Francisco.

Oficiales municipales se presentaron en un supermercado, el cual se ubica en Avenida San Pedro, en la colonia San Francisco, donde personal del establecimiento indicó que un individuo intentó llevarse artículos sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses se acercaron con el reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Jael "N" de 32 años, a quien le encontraron artículos comestibles, abarrotes y de computación.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle
Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle

Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle

SLP

Redacción

Las autoridades han asegurado el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde
Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde

Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde

SLP

Redacción

El trágico accidente ocurrió en la madrugada cuando el motociclista derrapó en la colonia Benito Juárez. Autoridades investigan el suceso.

Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas
Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas

Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas

SLP

Redacción

El joven motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en Zacatecas.

Sujeto enfrenta otro caso de fraude en La Pila
Sujeto enfrenta otro caso de fraude en La Pila

Sujeto enfrenta otro caso de fraude en La Pila

SLP

Redacción