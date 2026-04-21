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Sorprenden a mujer robando en tienda Aurrerá

Por Redacción

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a mujer robando en tienda Aurrerá

Una mujer que fue sorprendida surtiendo de a gratis su despensa en una Bodega Aurrerá, fue retenida por los vigilantes de la tienda, quienes la entregaron a la policía junto con los artículos que pretendía llevarse sin pagar.

De acuerdo al reporte, personal de la Bodega Aurrerá de la avenida Reforma, en el centro de la ciudad, solicitó la presencia policial para denunciar a una mujer que salió de la línea de auto cobro sin haber pagado diversos productos, dando un total de 1 mil 372 pesos.

Desde un principio la mujer adoptó una actitud sospechosa, por lo que el personal de vigilancia le dio seguimiento de forma discreta hasta que detectaron que salía de las cajas de auto cobro sin haber hecho el pago correspondiente y procedieron a retenerla.

Ante el señalamiento del presunto hecho constitutivo de delito, se procedió con la detención de Elvira "N" de 50 años, quien fue trasladada al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica y fue presentada ante la Fiscalía. 

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