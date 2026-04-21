Sujeto choca y "echa bala" en Rutilo Torres

Luego de chocar su camioneta contra varios vehículos, un sujeto todavía realizó disparos de arma de fuego contra otro conductor y finalmente fue detenido por elementos de la Policía Vial Municipal de la capital, quienes le aseguraron droga, decenas de celulares y dinero en efectivo.

En el hecho no se registraron personas lesionadas y al momento de asegurar al implicado, este fue encontrado en posesión del arma y demás objetos ilícitos, que fueron presentados como indicio ante la autoridad ministerial.

Inicialmente los oficiales atendieron el reporte de la parte afectada, quien señaló al conductor de una camioneta tipo pick up marca Nissan NP300 color rojo, quien habia detonado un arma de fuego luego de participar en un hecho de tránsito ocurrido en la avenida Rutilo Torres y la calle Piscis, en el fraccionamiento Central.

Con una intervención coordinada y el cierre momentáneo de circulación, los agentes de la Policía Vial evitaron que el conductor continuara su trayecto, logrando su aseguramiento bajo el puente de la avenida Salvador Nava Martínez.

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Durante la inspección preventiva del vehículo, fueron localizados y asegurados un arma de fuego abastecida, cartuchos útiles, 17 gramos de cristal, 8 gramos de marihuana, así como 21 equipos de telefonía móvil, una computadora portátil y dinero en efectivo, por lo que se activaron los protocolos correspondientes de cadena de custodia.

La persona detenida responde al nombre de José Antonio "N" de 37 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con el vehículo e indicios asegurados, a fin de determinar su situación legal.