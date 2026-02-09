Sujeto es aprehendido por violencia familiar

En la región Altiplano, la Policía de Investigación (dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Eusebio "N", por su probable intervención en hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, cometidos en agravio de una mujer cuya identidad se mantiene reservada.

El imputado había sido declarado sustraído de la acción de la justicia, motivo por el cual la Fiscalía General del Estado solicitó ante un Juez de control el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue concedido.

Dicha orden fue ejecutada en el municipio de Matehuala, donde se ubica la Delegación Regional Segunda de la institución de procuración de justicia, por agentes investigadores adscritos a la Subdirección de Zona.

Tras el aseguramiento, se realizó el Registro Nacional de Detención y, conforme a los protocolos establecidos, el imputado fue certificado médicamente, trasladado a la capital potosina y recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, quedando a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

