Sujeto pagó deuda con cheque falso

Como resultado de las labores de investigación, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión en contra de Erick "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico ya que lo acusan de pagar una deuda millonaria con cheque falso. De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría solicitado un préstamo por la cantidad de un millón doscientos mil pesos; posteriormente, intentó liquidar dicha deuda mediante un cheque a favor de la víctima.

Sin embargo, al acudir a una institución bancaria para cobrarlo, la operación fue rechazada debido a que la cuenta se encontraba cancelada.

Ante estos hechos, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y la presentó ante un Juez de Control, quien libró el mandamiento judicial solicitado.

La FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) dieron cumplimiento a la orden de aprehensión al ubicar al señalado en la Delegación La Pila, en la capital potosina.

Tras informarle sobre el motivo de su detención y los derechos que le asisten, fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.