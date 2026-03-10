logo pulso
Seguridad

Supuesto feminicida se escondía en Oaxaca

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Supuesto feminicida se escondía en Oaxaca

Agentes de la FGE, realizaron la detención de Jesús Ángel "N" en el estado de Oaxaca, quien era buscado por su presunta participación en el delito de feminicidio en la Huasteca potosina.

La FGE comenzó las indagatorias de este caso, luego de que tuvieron conocimiento de que en un inmueble en una comunidad de la Huasteca Potosina, había una mujer sin vida.

Al avanzar en las investigaciones, la institución estableció la identidad de un probable responsable, por lo que generaron las acciones legales respectivas y tramitaron el mandamiento judicial correspondiente.

De esta forma, la Policía de Investigación inició la búsqueda del señalado, a quien detectaron que se resguardaba en el municipio de Huajuapan de León, del estado de Oaxaca, por lo que activaron un convenio de colaboración entre entidades.

