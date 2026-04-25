Supuesto homicida es aprehendido en V. de Reyes

Un sujeto señalado de asesinar a balazos un jornalero en Villa de Reyes, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación que actuaron en base a una orden de aprehensión emitida por un juez penal.

Agentes de la FGE desarrollaron las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial en contra de Juan Carlos N., derivado de hechos ocurridos en mayo de 2019, cuando una riña en la comunidad de Jesús María derivó en la muerte de una persona por disparos de arma de fuego.

Con el mandato vigente, la PDI implementó labores de búsqueda que permitieron ubicar al señalado en la localidad de San Lorenzo, dentro del mismo municipio.

Tras su localización, fue informado del motivo de su detención y de los derechos que le asisten.

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Posteriormente, el imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial, en espera de su audiencia inicial, en la que Agentes Fiscales formularán la imputación correspondiente para definir su situación jurídica.