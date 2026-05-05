Supuesto ladrón es apresado por la Fiscalía

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Christian "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Como resultado de las labores de investigación, se logró establecer la probable participación del imputado en el ilícito referido.

Con los datos de prueba recabados, Agentes Fiscales integraron la carpeta correspondiente y la presentaron ante un Juez de Control, quien libró el mandamiento judicial.

En seguimiento a estas acciones, personal de la PDI implementó un operativo de búsqueda, logrando ubicar a Christian "N" en la zona Centro de la capital potosina.

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Tras confirmarse su identidad, se le informó sobre el mandamiento en su contra, se le dio lectura a sus derechos constitucionales y se procedió a su detención.

Posteriormente, el imputado fue sometido a una valoración médica y trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación legal.