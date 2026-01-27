logo pulso
Supuesto violador es aprehendido en Aquismón

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
Supuesto violador es aprehendido en Aquismón

AQUISMÓN.- La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la detención de un hombre denunciado por su probable participación en el delito de violación específica, por hechos ocurridos en el municipio de Aquismón.

De acuerdo con la investigación, fue en febrero de 2025, en un inmueble ubicado en la localidad Tampate Primera Sección, Renato "N" presuntamente agredió sexualmente a la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Posteriormente, el señalado habría reiterado dichas conductas en contra de la persona agraviada en otras fechas del mismo año, en un domicilio distinto de la misma demarcación.

La denuncia fue presentada ante un agente del Ministerio Público, adscrito a la Delegación Cuarta, quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

Con la intervención de la Vicefiscalía Científica y las investigaciones realizadas por la Policía de Investigación (PDI), el asunto fue presentado ante un Juez de control, quien otorgó la orden de aprehensión.

Elementos investigadores desplegaron labores que permitieron la captura del imputado en la misma localidad y municipio, pertenecientes a la región Huasteca.

Posteriormente, fue trasladado al Centro de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación jurídica.

