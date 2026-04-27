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Seguridad

Sustituyen a "halcones" por videocámaras: JJH

Dos detenidos tenían tabletas para monitorear cámaras instaladas en vía pública y seguir a policías.

Por Rubén Pacheco

Abril 27, 2026 12:24 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández / Foto: Pulso

Jesús Juárez Hernández / Foto: Pulso

Ante la falta de halcones o vigilantes, la delincuencia organizada ha optado por la colocación de cámaras para conocer los movimientos de las corporaciones de seguridad, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dijo lo anterior luego que recientemente la Guardia Civil Estatal (GCE) y las fuerzas federales desmantelaron una red de 17 dispositivos de videovigilancia, localizada en el municipio de Matehuala.

El mando policiaco precisó que la intervención derivó del reporte de un inmueble abandonado que fue habilitado repentinamente, y al momento de tomar conocimiento detectó a dos sujetos que lo estaban allanando.

Posterior a ello, subrayó que los detenidos tenían en su poder varias tabletas desde donde monitoreaban cámaras instaladas en la vía pública, a fin de dar seguimiento a las instituciones de seguridad pública.

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"En lo que va del año ha bajado la estadística (de aseguramiento). Fíjese que fue más el año pasado, también en años anteriores, incluyendo la huasteca. Se encontró en la comunidad de Huichihuayán que pertenece a Huehuetlán; en Ciudad Valles en dos o tres domicilios", comentó.

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