Seguridad

Tamalero se queda dormido en la borrachera

Estaba tirado frente al Greko y la gente pensaba que lo habían asaltado

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Tamalero se queda dormido en la borrachera

Alarma entre transeúntes ocasionó un vendedor de tamales al que vieron tirado en la avenida Carranza, frente al Greko Latinos, en un inicio pensaban que había sido víctima de una agresión pero luego se constató que solamente se quedó dormido ya que andaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes.

Fue la mañana de este lunes cuando en redes sociales se reportó (con todo y foto) a un joven sujeto que se encontraba tirado sobre la banqueta frente al mencionado centro nocturno, ubicado en la avenida Carranza cerca de la calle Tomasa Estéves.

Se encontraba inconsciente junto a un triciclo con la olla de tamales "oaxaqueños" y se especulaba que podría estar lesionado al ser posiblemente víctima de algún asalto.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Vial Municipal para prestarle ayuda al joven y procedieron a revisarlo para ver si estaba herido, pero en eso él se despertó y así se pudo constatar que solamente se encontraba dormido bajo los efectos de alcohol, sin que hubiera sufrido algún tipo de agresión.

Tras verificar sus signos vitales y confirmar que no presentaba lesiones ni requería atención médica, el hombre se retiró del sitio por sus propios medios, llevándose consigo su carrito de venta de tamales que tenía frente al centro nocturno.

