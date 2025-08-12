Taxi queda destrozado tras choque y volcadura en la Rioverde
Circulaba por la carretera a Rioverde, a la altura de la Col. 21 de Marzo
Soledad de Graciano Sánchez.– Un taxi terminó completamente destrozado luego de estamparse contra la guarnición y volcar sobre la carretera a Rioverde. El vehículo fue abandonado en el lugar, por lo que se ignora si hubo personas lesionadas.
El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas de este lunes, cuando el taxi número económico 0135 circulaba a alta velocidad con dirección del Distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente.
A la altura de la calle Fernando Zamarripa, en la colonia 21 de Marzo, el conductor perdió el control y chocó de frente contra una contención de concreto. El impacto provocó que el vehículo se volcara y quedara sobre la superficie de rodamiento.
La fuerza del choque fue tal que el motor del taxi se desprendió por completo, dejando la unidad irreconocible. Al llegar, los peritos de la Policía Municipal de Soledad encontraron el vehículo abandonado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El taxi fue enviado a una pensión particular, en espera de que el propietario acuda a reclamarlo y se realicen las diligencias correspondientes.
Te puede interesar: Prevención de estafa en la Feria Nacional Potosina y AMAV SLP
no te pierdas estas noticias
Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo
Redacción
El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso
Tras persecución detienen a conductor
Redacción
El presunto embistió patrullas y vehículos en Xilitla