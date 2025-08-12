logo pulso
Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Seguridad

Taxi queda destrozado tras choque y volcadura en la Rioverde

Circulaba por la carretera a Rioverde, a la altura de la Col. 21 de Marzo

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Soledad de Graciano Sánchez.– Un taxi terminó completamente destrozado luego de estamparse contra la guarnición y volcar sobre la carretera a Rioverde. El vehículo fue abandonado en el lugar, por lo que se ignora si hubo personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas de este lunes, cuando el taxi número económico 0135 circulaba a alta velocidad con dirección del Distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente.

A la altura de la calle Fernando Zamarripa, en la colonia 21 de Marzo, el conductor perdió el control y chocó de frente contra una contención de concreto. El impacto provocó que el vehículo se volcara y quedara sobre la superficie de rodamiento.

La fuerza del choque fue tal que el motor del taxi se desprendió por completo, dejando la unidad irreconocible. Al llegar, los peritos de la Policía Municipal de Soledad encontraron el vehículo abandonado.

El taxi fue enviado a una pensión particular, en espera de que el propietario acuda a reclamarlo y se realicen las diligencias correspondientes.

