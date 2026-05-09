Tiran cuerpo de una mujer en Santo Domingo

Una mujer que contaba con ficha de búsqueda en Zacatecas, fue localizada en un predio perteneciente a una comunidad del municipio de Santo Domingo, en territorio potosino, cerca de los límites con esa entidad vecina.

El cuerpo fue encontrado sobre un terreno baldío ubicado a escasos minutos de la frontera estatal, presentaba impactos de arma de fuego.

Familiares de la ahora occisa confirmaron que se trataba de Érika "N" de 26 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda activa tras desaparecer el pasado 4 de mayo en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas, el cual colinda con Santo Domingo.

En primeras investigaciones, se indicó que el crimen pudo haber ocurrido fuera de San Luis Potosí ya que en el sitio no se localizaron casquillos, manchas de sangre ni señales evidentes de violencia.

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Además, fuentes consultadas indicaron que en esa franja no se tiene identificada presencia de grupos criminales operando del lado potosino, lo que refuerza la versión de que el cuerpo habría sido abandonado en la zona.

Este caso ocurre en un contexto de hallazgos recientes en entidades vecinas, como el registrado el pasado 1 de mayo en Tepezalá, Aguascalientes, donde fueron localizados siete cuerpos que presuntamente habrían sido trasladados desde Zacatecas.

Peritos de la Vicefiscalía Científica y agentes de investigación continúan con las diligencias para confirmar oficialmente la identidad de la víctima y avanzar en las investigaciones correspondientes.