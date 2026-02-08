Tráiler cae sobre cuneta y termina en chatarra

Destrozado por completo terminó un tráiler al accidentarse cuando circulaba por la carretera a México, a la altura del municipio de Santa María del Río, en donde por suerte no se registraron personas lesionadas. El accidente se registró después de las once de la noche del viernes cuando la pesada unidad con remolque tipo caja de color blanco, circulaba por la carretera a México en dirección de Querétaro hacia esta ciudad.

Sin embargo, cerca de la comunidad de La Noria, perteneciente a Santa María, el conductor se descontroló hacia su lado izquierdo y de esta forma el tráiler se fue sobre la cuneta divisoria de carriles, cayendo el tractocamión prácticamente de frente y de esta forma acabó en pérdida total ya que tanto el motor como la carrocería se convirtieron en chatarra.

Por fortuna en este caso no se registraron desgracias humanas y se esperaba el arribo de elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, a fin de que tomaran conocimiento del accidente y que el tráiler fuera retirado del sitio ya que obstruía parcialmente los carriles y el tránsito se vio afectado.