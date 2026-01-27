Tráiler queda al borde de un barranco

TAMASOPO.- Un tráiler que circulaba por la carretera libre Valles-Rioverde se salió del camino y estuvo a punto de caer a un barranco.

El incidente sucedió la noche del domingo, en el kilómetro 50, a la altura del lugar conocido como El Serranito. La unidad involucrada fue un tráiler marca Kenworth, color amarillo, que transportaba un contenedor.

De acuerdo con la información recabada, la unidad viajaba desde la ciudad de San Luis Potosí con rumbo a Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, al pasar por una zona de curvas en la sierra de Tamasopo, estaba lloviendo y el tráiler derrapó; por ese motivo, el chofer perdió el control del volante y se salió de la carretera.

De manera milagrosa, la cabina se atoró entre la vegetación y la barrera de contención, quedando al borde del voladero, mientras que el remolque quedó atravesado sobre los carriles de circulación.

Por ese motivo se tuvo que cerrar la carretera por varias horas, y fue hasta casi el amanecer cuando, con apoyo de grúas, la unidad fue retirada y se restableció la circulación.