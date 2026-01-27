Tráiler vuelca en carretera 57

Muere un hombre tras volcadura de tráiler en el ramal del Libramiento Oriente hacia la carretera 57

San Luis Potosí, SLP. — Un hombre perdió la vida la tarde de este martes tras volcarse un tráiler en el ramal de salida del Libramiento Oriente con dirección a la carretera federal 57, informaron autoridades de emergencia.

El reporte se recibió alrededor de las 16:00 horas, cuando el conductor de un tráiler Kenworth azul con plataforma acoplada, que transportaba un rollo de acero, circulaba sobre el circuito oriente.

Al incorporarse al ramal para tomar la carretera 57 con destino al Distribuidor Juárez, el operador perdió el control del volante hacia su izquierda, impactó contra la barrera metálica de contención y terminó volcando sobre su costado, detallaron las autoridades.

El conductor, de aproximadamente 50 años, quedó prensado dentro de la cabina tras el accidente, lo que dificultó las labores de atención inmediata.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el sitio para resguardar la zona y evitar más incidentes. Personal de Protección Civil de San Luis Potosí inició las maniobras para liberar y rescatar el cuerpo del interior del vehículo.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios pertinentes.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre la identidad de la víctima y las posibles causas que originaron que el tráiler perdiera estabilidad.