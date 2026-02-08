Trailero; herido al sufrir volcadura

El conductor de un tráiler que transportaba vigas de acero, resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera a Guadalajara.

Los hechos ocurrieron cerca de las cuatro de la tarde de este sábado, cuando el tráiler con renolque tipo plataforma circulaba sobre la carretera referida en dirección a Guadalajara.

Fue la altura del kilómetro 21 + 500, en el tramo entre la Presa del Peaje y la comunidad de Pozuelos, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha al tomar una curva y de esta forma la unidad se salió de la cinta asfáltica para terminar volcada con las llantas hacia arriba. Ante el accidente, el conductor quedó prensado en la cabina del tráiler sufriendo fuertes lesiones en todo el cuerpo.

Al sitio arribaron paramédicos y Protección Civil Municipal, quienes lo liberaron de la cabina y le aplicaron los primeros auxilios para trasladarlo enseguida a un hospital a recibir atención médica, ya que las lesiones que presentaba eran considerables.

En el lugar quedó el tráiler volcado y se esperaba el arribo de los elementos de la Guardia Nacional división caminos para que tomaran conocimiento del percance y que lo retiraran hacia una pensión para que no entorpeciera el tránsito en la carretera.