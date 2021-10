Tras aparatoso choque, anuncian "Operativo Carrusel" en Villa de Reyes

El director de Protección Civil y Bomberos de Villa de Reyes, Enrique Torres Castillo, anunció que nuevamente en conjunto con la dirección de Seguridad Pública a través de Tránsito Municipal, implementarán el "Operativo Carrusel de Disuasión", a fin de disminuir los accidentes automovilísticos en la carretera '37 y caminos de intersección.

Las acciones se reforzarán, derivado del incidente carretero, ocurrido a la altura de la comunidad de Laguna de San Vicente, donde un camión de transporte de personal, fue impactado por una camioneta pick up que invadió el carril contrario.

Torres Castillo enfatizó, que el objetivo del operativo es evitar que los conductores excedan los límites de velocidad o conduzcan en estado de ebriedad, "no solo las personas que provocan los accidentes son afectadas, afortunadamente en esta ocasión, no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero sí, son situaciones de alto riesgo, por eso apelamos a la conciencia de quienes hacen esto, manejar e ingerir bebidas alcohólicas, no es gracioso, no es aventura, pero sobre todo, no es legal hacerlo", destacó.

Finalmente, exhortó a los automovilistas a respetar el operativo implementado, las señales de tránsito y el límite de velocidad, valorar su vida y la de los demás, porque de lo contrario no respetar esta reglamentación, se aplicarán la ley y las sanciones administrativas correspondientes.