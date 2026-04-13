Tras cateo, halla FGR tractocamión con mercancía robada

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de San Luis Potosí, ejecutó una orden de cateo, otorgada por el juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en inmueble ubicado en la calle Rioverde, en Los Gómez.

Durante el operativo, las autoridades federales recuperaron la mercancía reportada como robada, la cual, consiste en mil 602 cajas de dulces, mil 440 cigarros, 41 estufas, 12 barras de metal, tres inhibidores de señal, un chasis acoplado a una plataforma, un camión tipo chasis con cabina sin placas de circulación, una caja seca sin placas de circulación, una camioneta sin placas de circulación, un chasis acoplado a un gancho y cinco antenas cortas para inhibidor.

La Fiscalía en la entidad inició una carpeta de investigación por el delito de robo de autotransporte federal, derivado de una denuncia interpuesta por elementos de la Guardia Nacional, quienes, después de recibir una llamada por radio de la estación Matehuala, San Luis Potosí, informaron el reporte presentado por el gerente de una empresa de autotransporte acerca del robo de una sus unidades y la mercancía.

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Lo anterior, se hizo de conocimiento al Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó autorización judicial para realizar la diligencia de cateo en el inmueble, referido en un dispositivo GPS, el cual, marcaba la ubicación del tractocamión robado en Los Gómez, por lo que fue ejecutado el operativo de manera conjunta con Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), peritos especializados de la institución, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal.