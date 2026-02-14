logo pulso
Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Seguridad

Tras persecución, capturan a asaltantes de OXXO

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Tras persecución, capturan a asaltantes de OXXO

En atención a un auxilio, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre y dos menores de edad por el presunto delito de robo a comercio, en hechos ocurridos en la colonia San Francisco.

Los agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia sobre la carretera a Rioverde y Avenida de Los Pinos, cuando un ciudadano se aproximó para señalar que los tripulantes de una camioneta Voyager color verde habían ingresado a un OXXO, donde presuntamente sustrajeron mercancía y diversos objetos con violencia.

Los oficiales ubicaron el vehículo reportado y le marcaron el alto, iniciando una persecución que concluyó sobre la avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Francisco, donde finalmente se logró darles alcance. 

Después de entrevistarse con los individuos, se identificaron como Juan "N" de 29 años, Austin "N" de 14 años y Pedro "N" de 16 años. Al realizarles una inspección preventiva, se les aseguraron cuatro cajas con teléfonos celulares y un paquete con cuatro cajetillas de cigarrillos.

Al lugar arribó la parte afectada, quien reconoció plenamente los objetos y manifestó su deseo de proceder legalmente en contra de los señalados, por lo que se les informó que serían detenidos por el presunto delito de robo a comercio.

Finalmente, los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se continuará con el proceso correspondiente.

