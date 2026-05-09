Tras rodada, una ciclista es arrollada por automóvil
El carro embistió a la joven en la avenida Carranza y Mariano Otero, en Tequis
Luego de participar en una rodada nocturna, una joven ciclista fue arrollada por un automóvil en la avenida Carranza, resultando con lesiones considerables y tuvo que ser llevada a un hospital a recibir atención médica.
Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y retuvieron al conductor del carro, quien andaba en estado sobrio y se le remitió ante el Ministerio Público a fin de que se le defina su situación legal.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la noche del jueves, elementos de la corporación atendieron como primeros respondientes el hecho de tránsito registrado en la intersección de la avenida Venustiano Carranza y la Calle Mariano Otero, en el barrio de Tequisquiapan.
En el lugar se había suscitado un choque en ángulo entre un vehículo Nissan Versa y una bicicleta.
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Inmediatamente se activaron los protocolos de actuación correspondientes, solicitando el arribo de una ambulancia para que se atendiera a la ciclista, misma que fue llevada a un hospital para su atención, donde se reportó como estable.
Asimismo, el conductor del vehículo sedán fue trasladado para certificación médica, resultando sobrio, y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará la responsabilidad en estos sucesos.
El accidente se dio cuando el automóvil Nissan Versa de color negro, impactó a la joven que viajaba en bicicleta y que minutos había participado en la rodada nocturna junto a decenas de otros cicilistas.
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