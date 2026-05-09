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Seguridad

Tras rodada, una ciclista es arrollada por automóvil

El carro embistió a la joven en la avenida Carranza y Mariano Otero, en Tequis

Por Redacción

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Tras rodada, una ciclista es arrollada por automóvil

Luego de participar en una rodada nocturna, una joven ciclista fue arrollada por un automóvil en la avenida Carranza, resultando con lesiones considerables y tuvo que ser llevada a un hospital a recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y retuvieron al conductor del carro, quien andaba en estado sobrio y se le remitió ante el Ministerio Público a fin de que se le defina su situación legal.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la noche del jueves, elementos de la corporación atendieron como primeros respondientes el hecho de tránsito registrado en la intersección de la avenida Venustiano Carranza y la Calle Mariano Otero, en el barrio de Tequisquiapan.

En el lugar se había suscitado un choque en ángulo entre un vehículo Nissan Versa y una bicicleta.

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Inmediatamente se activaron los protocolos de actuación correspondientes, solicitando el arribo de una ambulancia para que se atendiera a la ciclista, misma que fue llevada a un hospital para su atención, donde se reportó como estable.

Asimismo, el conductor del vehículo sedán fue trasladado para certificación médica, resultando sobrio, y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará la responsabilidad en estos sucesos.

El accidente se dio cuando el automóvil Nissan Versa de color negro, impactó a la joven que viajaba en bicicleta y que minutos había participado en la rodada nocturna junto a decenas de otros cicilistas.

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